Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что недавняя попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была предпринята с целью дестабилизировать обстановку в приграничье. С такой оценкой он выступил в разговоре с «Лентой.ру».

О том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась подойти к государственной границе России утром 2 сентября рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск «Север», который был одним из тех, кто отражал атаку.

По словам бойца, после обнаружения выдвижения диверсионной группы из укрепрайона ВСУ по направлению к Курской области, российские разведчики предприняли ответный маневр.

Как рассказал собеседник агентства, расчет установил миномет, провел три пристрелочных выстрела, и, получив корректировку от беспилотников, нанес два пятиминутных огневых удара с высокой скорострельностью. Обстрел осуществлялся с заранее подготовленной замаскированной позиции, что исключило возможность ответного огня со стороны украинских войск.

Колесник уверен в надежной защите региона, парламентарий отметил системную работу разведгрупп по ликвидации диверсантов. Он считает, что атаки на Курскую область обусловлены ее прошлой уязвимостью, но все подобные попытки обречены на провал и будут жестко пресекаться.

«Они пытаются залезть в Курскую область, потому что Курская область больше всех пострадала. И Суджа, и прорыв был, помните. И они думают, что своими действиями внесут еще больше дестабилизации, но все закончится могилой», — убежден депутат.

Он добавил, что российские разведчики ликвидировали бы группу либо на территории Сумской области, либо непосредственно при попытке пересечения границы.

«Причем живых нет смысла брать, они знали, на что шли», — заключил Колесник.

В конце августа в телеграм-канале «Северный ветер», связанном с группировкой «Север», появилось видео, запечатлевшее попытку прорыва российской границы украинскими военными. На кадрах с беспилотника, сделанных около населенного пункта Уды, зафиксирован момент нанесения ударов по группе ВСУ, выдвигавшейся в направлении границы.