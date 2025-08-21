Российской стороне невыгодна заморозка конфликта с Украиной из-за ненадежности подобного решения в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Дело в том, что заморозка конфликта, насколько я понимаю, и в военном деле, и в политике невыгодна никоим образом. Сегодня его заморозили, завтра разморозили», — сказал депутат.

Он также предположил, что эта инициатива была «подсказана» коалицией «желающих, но не могущих». Колесник обратил внимание, что на территориях, которые входят в состав России в соответствии с Конституцией, «уже не так много осталось» украинских военнослужащих.

Помимо этого, депутат выразил уверенность в том, что условия урегулирования любого конфликта должны выдвигаться победителем, которым «на сегодняшний день» является Россия.

«И на завтрашний, и на послезавтрашний тоже. Потому что наши войска шаг за шагом продолжают наступательные движения. Поэтому Россия будет диктовать свои условия, а слабые пусть слушают и думают, как им выгоднее. То, что нам невыгодно, делать не будем», — заявил он.

Таким образом Колесник ответил на слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который в интервью изданию La Repubblica сказал о готовности Киева к заморозке конфликта.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из основных вариантов выхода из этой войны — заморозка конфликта вдоль линии фронта», — сказал Подоляк.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что вопрос о территориальных уступках может быть поставлен на повестку дня «с позиции, четко основанной на международном праве».