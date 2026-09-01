Инцидент на праздничной школьной линейке в Канске Красноярского края — это однозначно недоработка системы профилактики, заявил RTVI депутат Госдумы Владимир Исаков.

«Девочка не могла в одночасье проснуться и решить — а пойду-ка я распылю баллончик и нападу на учителя. У таких ЧП всегда есть звоночки, на которые, к сожалению, взрослые не всегда вовремя обращают внимание», — сказал парламентарий.

По словам Исакова, следует усовершенствовать систему профилактики в школах, привлекать к этой работе профессиональных психологов, сотрудников ПДН.

«Мы в КПРФ много раз говорили о том, что необходимо больше внимания уделять мониторингу социальных сетей учащихся на предмет угроз, пропагандировать среди ребят анонимные каналы для сообщений об опасности — те же «телефоны доверия», обращать внимание на ребят, которым явно плохо», — перечислил собеседник RTVI.

Счастливые дети, которые чувствуют себя в безопасности, ни на кого не нападают, подчеркнул Исаков. «А остальным мы, взрослые, просто обязаны помочь. И мы обязаны не опаздывать с этим», — заявил депутат.

В школе в Канске Красноярского края ученица седьмого класса напала на учительницу физики во время праздничной линейки 1 сентября. По предварительным данным, школьница распылила в лицо педагогу газ из перцового баллончика, после чего попыталась ударить ее ножом. Мать одного из учеников вытолкала девочку в коридор и тем самым предотвратила дальнейшие действия. За медицинской помощью обратились семь человек.