Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин допустил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может вновь баллотироваться на пост главы республики. Об этом депутат заявил в беседе с RTVI.

«Я как-то не очень верю в то, что Токаев откажется от этой возможности, тем более с таким судом», — сказал Затулин.

7 июля Конституционный суд Казахстана в ответ на просьбу Токаева разъяснил, что президент и некоторые другие должностные лица, занимающие свои посты по конституции образца 1995 года, могут быть вновь избраны или назначены на те же должности с вступлением в силу новой редакции Основного закона.

Комментируя слухи о том, что Токаев мог бы стать кандидатом на пост генерального секретаря ООН, Затулин отметил, что «такая версия не исключалась, и пропаганда в этом отношении велась».

«Мне кажется, тем не менее, несмотря на все таланты президента Казахстана, складывающаяся ситуация вряд ли способствует его избранию на этот пост [генсека ООН], а значит, у него открыта перспектива продолжения своей работы в качестве президента Республики Казахстан», — рассуждает собеседник RTVI.

Затулин также обратил внимание на то, что новая конституция Казахстана возродила пост вице-президента. Таким образом, «на всякий случай» предусмотрен механизм, который при необходимости позволит президенту республики «рассчитывать на преемственность», пояснил депутат.

«Вице-президент не избирается вместе с президентом, он предлагается президентом, за него голосуют депутаты парламента, но, в любом случае, вице-президент в случае необходимости может сменить на посту президента, если тот, например, по каким-то причинам решит уйти, подать в отставку, в случае Токаева — стать генеральным секретарем. Поэтому я не думаю, что Токаев будет сейчас выступать против своего второго срока», — сказал Затулин.

Поправки к Конституции Казахстана были приняты на референдуме 15 марта. Токаев впервые вступил в должность президента республики в 2019 году после отставки Нурсултана Назарбаева.

По прежней конституции срок полномочий Токаева должен был истечь в 2029-м. Глава республики избирается на семь лет без права переизбрания.