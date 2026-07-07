Новая Конституция Казахстана, вступившая в силу с 1 июля, позволяет действующему президенту республики Касыму-Жомарту Токаеву баллотироваться на новый срок. Это следует из постановления Конституционного суда страны.

В КС обратился сам Токаев с просьбой разъяснить, могут ли президент, председатель и судьи Конституционного суда, а также глава Верховного суда и генпрокурор, занимавшие посты согласно прежней Конституции 1995 года, вновь избираться или назначаться на аналогичные должности.

В разъяснении КС говорится, что «лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года».

Согласно постановлению суда, избрание или назначение на перечисленные должности после вступления в силу новой редакции Основного закона «рассматривается как первое избрание или назначение».

Поправки к Конституции Казахстана были приняты на республиканском референдуме в марте 2026 года. По данным ЦИК страны, за новую редакцию проголосовали 87,15% избирателей при явке 73,12%.

Изменения коснулись 84% текста прежней конституции. Одним из главных новшеств стал переход от двухпалатного парламента к однопалатному (Курултаю). Кроме того, возвращается должность вице-президента, упраздненная в 1996 году. Брак в конституции определен как «добровольный и равноправный союз мужчины и женщины».

В 2022 году парламент Казахстана принял поправки к конституции, согласно которым президент избирается на семь лет без права переизбрания. Эта норма сохранилась в действующей редакции Основного закона.

Касым-Жомарт Токаев занимает должность президента Казахстана с 2019 года. В 2022 году он переизбрался на внеочередных выборах, набрав 81,31% голосов. В том же году Токаев утверждал, что не собирается «обнулять» свой президентский срок через референдум. Глава государства говорил, что «таких намерений не было и не будет».

По старой конституции срок полномочий Токаева истекал в 2029 году.