Ключевой темой саммита НАТО в Анкаре станет налаживание отношений Европы с администрацией США, заявил KP.RU ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике Прохор Тебин. По его словам, европейцы хотят «вернуть» американского президента Дональда Трампа в «лоно традиционного военно-политического взаимодействия».

Как отметил Тебин, до саммита в Анкаре глава Белого дома планировал «быть жестким», но недавняя встреча лидеров G7 показала его готовность к сотрудничеству.

В центре внимания на саммите в Турции также будут темы оказания дальнейшей поддержки Украине и анализа ситуации на Ближнем Востоке, указал политолог.

Тебин обратил внимание на обсуждение вопроса о том, как контуры Общей политики безопасности и обороны Евросоюза будут соответствовать реалиям, сложившимся в рамках Североатлантического альянса. По словам эксперта, в самой Европе эту программу не расценивают как «замену НАТО».

«Это просто милитаризация ЕС, которая сама по себе является сложным и разнонаправленным процессом», — пояснил Тебин.

Рассуждая о намерении генсека НАТО Марка Рютте заставить европейцев увеличить военные расходы, он указал на нежелание некоторых европейских стран идти на подобный шаг.

Кроме того, Тебин затронул тему возможного выхода США из НАТО. Он выразил мнение, что такой сценарий маловероятен и что в случае его реализации страны Европы сохранят членство в альянсе.

Политолог также задался вопросом, будет ли выгоден России уход США из Европы.

«С одной стороны, это ослабление НАТО, с другой — Вашингтон остался единственным более-менее адекватным игроком на Западе, с которым можно взаимодействовать и который может удержать европейцев от скатывания к прямому военному конфликту с Россией», — сказал он.

Турция, которая выступает хозяйкой саммита, заслуживает особого внимания, поскольку ее роль на фоне конфликта на Ближнем Востоке возрастает, тогда как Анкара, в отличие от европейских членов НАТО, поддерживает с Москвой конструктивные отношения, добавил Тебин.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. Лидеры стран альянса намерены подтвердить «непоколебимую приверженность» коллективной обороне в рамках статьи 5 Устава организации. Еще одним вопросом станет выделение Украине 70 млрд евро на 2026 год и как минимум эквивалентной суммы в 2027-м. Как ожидается, в среду Дональд Трамп встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Российская сторона дождется конкретных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре, после чего выскажет свои оценки, заявил RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.