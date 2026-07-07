Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассчитывает участвовать в следующих выборах главы региона в 2027 году, но для этого ему нужна поддержка жителей и руководства страны. Об этом он заявил в специальном интервью RTVI.

«Ну, конечно, рассчитываю. Но тут для того, чтобы на них пойти, нужно два фактора: нужна, соответственно, поддержка жителей, и нужна поддержка руководства страны», — сказал Евраев.

Он заявил, что не собирается «никуда убегать».

«Мне работа доставляет огромное удовольствие. Мне приятно видеть очень, что у нас есть результаты, результаты серьезные, и это командные результаты, большая команда над этим работает», — отметил Евраев.

Евраев был назначен и.о. губернатора в октябре 2021 года, избран главой региона — в сентябре 2022-го. Следующие выборы губернатора Ярославской области должны пройти в сентябре 2027 года.

13 мая 2026 года президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и главы Брянской области Александра Богомаза.

Врио губернатора Белгородской области назначен участник СВО генерал-майор Александр Шуваев, до этого занимавший пост замглавы Иркутской области. Исполнять обязанности губернатора Брянской области поставлен экс-председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

Гладков назначен послом России в Абхазии. Богомаз стал депутатом Госдумы.