Полный запрет использования искусственного интеллекта (ИИ) в школах не будет способствовать развитию у детей критического мышления, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Так парламентарий прокомментировал решение Нью-Йорка о полном запрете использования генеративного искусственного интеллекта для учащихся государственных школ с подготовительного до 8-го класса. Решение призвано защитить способности учащихся к критическому мышлению, а также отношения между учениками и учителями, объяснят местные власти, сообщает CNN.

«Чтобы дети все-таки научились мыслить критически, я думаю, что более правильным решением было бы обучение детей критическому мышлению, а не тактика запретов», — заявил Смолин.

Он полагает, что в России «в школах и в высших учебных заведениях предстоит менять систему оценки знаний и работ учеников, в том числе с возвращением к устным формам проверки знаний».

«Грубо говоря, дело не в том, как парень или девочка решили контрольную работу, а как они могут объяснить (у доски — не у доски), как они это сделали. Вот это будет правильно. А если просто запретить искусственный интеллект, не факт, что это будет способствовать развитию критического мышления», — полагает собеседник RTVI.

Критическое мышление развивается другими способами, рассуждает Смолин, и прежде всего, «отказом от использования формалистических методов оценки знаний».

«Я имею в виду распространенную теперь во всем мире тестовую систему, которая у нас обзывается Основным или Единым государственным экзаменом (ОГЭ и ЕГЭ — прим. RTVI). Я думаю, что при правильном использовании искусственный интеллект может принести пользу, но только если он не будет взамен естественному. Встречаясь с старшеклассниками и студентами, я всегда позволяю себе пожелание, чтобы ваш естественный интеллект ни в чем и никогда не уступал искусственному», — заключил парламентарий.

Власти Нью-Йорка также приняли решение, что учащиеся старших классов школ получат доступ к ограниченному набору инструментов искусственного интеллекта и пройдут курсы по «критическому мышлению в контексте ИИ». При этом чат-боты-компаньоны, а также популярные сервисы, такие как ChatGPT и Claude, будут запрещены для учащихся всех классов.