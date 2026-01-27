Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил значительно повысить штрафы за злоупотребление полномочиями в корыстных целях для чиновников, особенно федеральных. Такую поправку он внес в законопроект Минюста об ужесточении наказаний за экономические преступления, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на самого депутата.

По мнению Делягина, минимальный штраф за злоупотребление должностными полномочиями в корыстных целях (ч. 1 ст. 285 УК РФ) надо повысить с 80 до 150 тысяч рублей. С сотрудников федеральных органов власти (ч. 2 ст. 285 УК РФ) депутат предлагает взыскивать за это преступление не 100-300 тысяч рублей, а 200-400 тысяч рублей.

Делягин отметил, что прошедший первое чтение в Госдуме законопроект Минюста ужесточает наказание за экономические преступления бизнесменам, для которых «это может закончиться крахом их дела», но обходит стороной чиновников-коррупционеров.

Те суммы штрафов, которые прописаны для них в УК (и оставлены в силе законопроектом Минюста), депутат считает не соответствующими нынешним реалиям. Он добавил, что ущерб от злоупотребления должностными полномочиями серьезнее, чем от хозяйственных преступлений.

Законопроект об ужесточении наказаний за экономические преступления внесли в Госдуму 14 ноября 2025 года. В январе 2026 года депутаты приняли его в первом чтении. Он предполагает повышение штрафов за:

мошенничество (ст. 159 УК) — с 300 тысяч до 0,5 млн рублей,

незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) — с 300 тысяч до 1,5 млн рублей,

изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК) — с 1 до 5 млн рублей,

уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК) — с 0,5 до 1,5 млн рублей.

Авторы пояснительной записки ссылаются на статистику Судебного департамента при Верховном суде, которая «свидетельствует о широкой востребованности штрафа» в качестве основного наказания по ряду экономических преступлений. Согласно этим данным, в 2023 году штрафы стали чаще приближаться к верхней планке, чем в 2021 году.