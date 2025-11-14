В Госдуму внесли законопроект об административных штрафах для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию пользователей через зарубежные ресурсы. Документ подготовили депутаты разных фракций во главе с Антоном Горелкиным и Андреем Луговым.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что с 2023 года действует закон, согласно которому авторизоваться в российских сервисах можно тремя способами:

с использованием номера мобильного телефона,

с помощью портала Госуслуг или Единой биометрической системы (ЕБС),

посредством российского сервиса авторизации.

Законопроект предусматривает внесение поправок в КоАП, которые вводят штрафы за неисполнение этих обязанностей для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

С принятием закона авторизация в сервисах через Google будет невозможна, отметил в своем ТГ-канале депутат Госдумы Антон Горелкин. В то же время он заверил, что рядовых пользователей штрафы не коснутся.

«Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», — прокомментировал свой законопроект Горелкин.

Кроме того, законопроектом предусматривается административная ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса, на котором применяются рекомендательные технологии, требований законодательства, касающихся таких технологий. Как указано в документе, штрафы за такое нарушение составят для граждан — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей; для юрлиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей.

Одновременно вводятся штрафы для владельцев ресурсов, на которых используются рекомендательные технологии, за невыполнение требования Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с их применением. Для граждан предусмотрены штрафы от 40 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 120 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 1,4 млн до 2,8 млн рублей.

Законопроект будет дорабатываться ко второму чтению, следует из отзыва правительства.