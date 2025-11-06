Первое в России административное дело за преднамеренный поиск экстремистских материалов в интернете (ст. 13.53 КоАП РФ) завели против жителя Свердловской области. Информацию ФСБ передал неназванный оператор связи, заявил адвокат обвиняемого Сергей Барсуков в разговоре с «Осторожно, новости».

Протокол составили в отношении 20-летнего жителя города Каменск-Уральский, который работает в местном медицинском учреждении. Согласно информации на сайте суда, речь идет о Сергее Глухих. Его полный тезка учился в филиале Свердловского областного медколледжа.

Адвокат рассказал, что дело против Глухих завели из-за того, что он якобы случайно наткнулся на информацию о полке «Азов»* и «Русском добровольческом корпусе»* (РДК*). Правозащитник отмечал, что молодой человек полистал статьи на эти темы и удалил.

«Просто любознательный. Ничего намеренно не искал. Парень закончил медколледж, хорошо учился. Умысла у него не было. Простому городскому жителю по-барабану, кто запрещен. Он любит свою родину, ни в каких запрещенных организациях не участвовал», — утверждал Сергей Барсуков.

После того, как оператор связи передал ФСБ информацию о поисковых запросах Глухих, его вызвали на опрос. Молодой человек со всем согласился, но «на самом деле никакого злого умысла не было», пояснила сторона защиты.

В октябре дело направили в суд. По мнению Барсукова, его «состряпали из того, что было», в материалах дела якобы есть «много сырого». Кроме того, адвокат считает, что на его подзащитного оказывали психологическое давление.

«Я суду пояснил, что нет оснований полагать, что мой подзащитный виновен и имел умысел. И привел пример: представьте, я научный сотрудник и занимаюсь подготовкой статьи о запрещенных организациях. И получается, я беззащитен. Меня оператор сдает правоохранителям. Такой пробел в законодательстве сегодня существует. Из-за него будут страдать очень много людей», — поделился Барсуков.

В ходе второго заседания адвокат добился возвращения дела на доработку правоохранительным органам. Вместе с тем защитник сомневается в том, что силовики откажутся от претензий, отмечают «Осторожно, новости».

При этом издание It’s My City пишет, что Барсуков предполагает, что дело могут либо прекратить из-за неточностей в фактуре, либо добавить новые детали.

22 июля Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов, 31 июля он был подписан президентом России Владимиром Путиным, а 1 сентября — вступил в силу. Теперь россиянам грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, отягчающим вину обстоятельством считается использование VPN.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, такое решение является единственной альтернативой блокировки западных мессенджеров и соцсетей.

*организации признаны террористическими и запрещены в РФ