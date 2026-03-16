Россия ответит «не симметрично, а беспрецедентно» на многочисленные атаки украинских дронов на столицу, сказал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

По мнению парламентария, международное сообщество обеспокоено обострением ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего вопросом поставок энергоносителей, которые напрямую зависят от обстановки в Ормузском проливе.

На этом фоне Украина «уходит на десятый план», и, чтобы привлечь к себе внимание пытается атаковать «святое для России место — ее столицу», объяснил Колесник.

«Но он [президент Украины Владимир Зеленский. — прим. ред.] не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично, мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история», — сказал собеседник издания.

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявил, что за неудавшиеся атаки на Москву украинский президент «получит по полной». По его словам, у России для этого хватит сил и возможностей.

«Я думаю, здесь должен быть серьезный массированный удар, после которого будет тяжело Зеленскому подняться, — отметил он.

16 марта мэр Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток на подлете к Москве было уничтожено примерно 250 беспилотников. Он поблагодарил системы ПВО Минобороны за «профессиональную и самоотверженную работу». Позже он также написал об отражении новых атак: с 10:50 до 13:30 было сбито около девяти дронов.

В утренней сводке Минобороны, опубликованной в 9:42, говорится, что с 23:00 мск 15 марта до 8:00 16 марта перехвачено 145 украинских беспилотников самолетного типа. Из этого числа 53 аппарата уничтожены над Московским регионом, в том числе 46, направлявшихся на Москву.

Над Брянской областью сбили 38 БПЛА, над Ярославской — 11. Также беспилотники были уничтожены над Калужской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Волгоградской и Саратовской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем.