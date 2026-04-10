Депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный рассказал RTVI, что 10 апреля будет направлено обращение в Генпрокуратуру в связи со вспышкой кишечной инфекции в Муроме, из-за которой были госпитализированы 50 человек, включая 25 детей. Он также заявил, что коммунисты будут добиваться национализации коммунального хозяйства страны.

«В голове не укладывается: в XXI веке в России фиксируется массовое заболевание из-за плохой водопроводной воды, в которой обнаружен норовирус. Это в крупном городе Владимирской области, где не менее 50 человек, в том числе десятки детей, госпитализировано с острой кишечной инфекцией, а обращений за медицинской помощью уже более сотни», — заявил депутат.

По мнению парламентария, причина произошедшего в том, что коммунальная инфраструктура не модернизируется, а «деградирует на глазах», причем не только в Муроме, но и «во многих других городах и регионах страны».

«Эффективные менеджеры-частники будут выжимать из советского наследия ЖКХ все, что можно, грабя граждан растущими тарифами, но не инвестируя в модернизацию сетей. Они будут делать это, пока все окончательно не развалят. Они просто зарабатывают по законам капитализма», — сказал депутат.

Выход из ситуации собеседник RTVI видит в национализации отрасли.

«КПРФ выступает за национализацию ЖКХ в России. Мы будем добиваться национализации коммунального хозяйства, потому что это система жизнеобеспечения, которую в принципе нельзя отдавать частникам. Только контроль и ответственность государства позволят не довести ситуацию до катастрофы. Также необходимо отменить мораторий на проверки, потому что режим “без проверок” уже не раз приводил к масштабным ЧП», — подчеркнул Куринный.

Он также пообещал, что сегодня обратится в Генпрокуратуру по этому поводу.

«По ситуации с массовой заболеваемостью в Муроме мы подготовили обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой взять расследование на особый контроль, чтобы истинные причины никто на месте скрыть не смог», — сказал он.

Что известно об отравлении в Муроме

7 апреля в городе резко выросло число обращений граждан, у которых выявили симптомы кишечной инфекции. 9 апреля власти заявили, что в больницах округа Муром находятся 50 человек — 25 детей и 25 взрослых, все в легком и среднем состоянии, а всего к медикам обратилось 106 человек.

При этом источники владимирского телеканала «Зебра ТВ» сообщили, что к врачам обратилось не менее 200 человек.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и подтвердил: у заболевших и в водопроводной воде в их квартирах обнаружен норовирус 2 типа. Норовирус — РНК-вирус, поражающий желудочно-кишечный тракт, способен долго сохраняться на поверхностях, в питьевой воде и продуктах питания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Расследование также проводят прокуратура Владимирской области и Роспотребнадзор, ситуация находится на контроле регионального министерства здравоохранения.

По мнению местных жителей, массовое отравление может быть связана с прорывом канализационного коллектора на улице Окской, произошедшим 5 апреля, из-за которого стоки якобы попали в водопровод.

Прокуратура Владимирской области между тем сообщила, что коллектор восстановили 6 апреля, а «излива сточных вод на рельеф местности и их попадание в водные объекты не установлено». Представление внесено в МУП «Водопровод и канализация».

Глава Мурома Евгений Рычков в видеообращении также отверг версию о связи коллектора с заражением.

«В соцсетях такой есть слух, по большому счету, или объяснение какое-то совершенно немыслимое, что какая-то связь происшествия есть с коллектором ремонтируемым на улице Окской. Во-первых, там между трубами расстояние, наверное, километр, поэтому никак физически это не может быть, даже какую-то общую связь иметь. <…> Канализационный коллектор на Окской, из которого стоки из города вытекают и текут дальше по улице Приокской и до мостов, очистные сооружения, а очаг заболевания у нас на Южном общежитии. Поэтому любой человек понимает, что физически эти вещи никак связаны быть не могут совсем», — объяснил он.

Кроме того, по словам мэра, одна из семей заразилась, выпив воду из родника в селе Лазарево, — все родники в городе теперь закрыты до конца паводкового периода.

Рычков заявил, что причиной заболевания стал норовирус или «кишечный грипп».

«Передается он как обычный грипп, разные пути передачи. Это, прежде всего, контактно-бытовой способ, воздушно-капельный, это грязная еда, это вода. Поэтому сегодня провели комиссию по ЧС с участием всех структур, включая даже правоохранительную, и определили комплекс мер, который эту вспышку должен погасить. Водоканал проведет хлорирование воды в требуемых концентрациях, чтобы исключить эту версию, этот вариант распространения», — добавил он.

В общественном транспорте также проведут дезинфекцию, отметили власти. Жителям рекомендовано пить только кипяченую или бутилированную воду.

Роспотребнадзор тем временем продолжает отбор проб — от артезианских скважин на глубине 80—100 метров до кранов в квартирах.