Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал «Яндекс» в «возможно короткие сроки» обеспечить полное и точное нанесение государственных границ в своих картографических сервисах, приведя его в соответствие с российским законодательством.

Отсутствие границ на картах от «Яндекса» означает «искажение принципов государственности России, записанных в Конституции», подчеркнул депутат.

«Мы привыкли к подобным выходкам в исполнении „Гугла“, который послушно отображает карты, как велит „гегемон“. Но русофобия от „Яндекса“ — это уже слишком», — говорится в посте Слуцкого в его телеграм-канале.

Он выразил надежду на то, что компания «конструктивно среагирует на критику», отметив, что в противном случае «придется обращаться в надзорные органы».

ЛДПР намерена продолжить добиваться от IT-гигантов исполнения законов России, а также «корректного отображения национальных, исторических и патриотических тем», добавил лидер ЛДПР.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать RTVI заявление Слуцкого.

Границы государств, а также регионов и городов внутри России были убраны из «Яндекс.Карт» еще в 2022 году. В компании такое решение объяснили намерением размещать на карте больше элементов, характерных для физических-географических, а не политических карт. Речь идет о горных массивах, линиях полярных кругов, водоемах и прочих природных объектах.

В 2014 году популярные сервисы онлайн-карт, в том числе «Яндекс.Карты» и Google Maps, столкнулись с вопросом о том, как отображать границы Крыма в продуктах для разных стран. Обе компании в итоге приняли решение, что на картах для пользователей из России будут соблюдать российское законодательство, согласно которому регион входит в состав страны.

В 2024 году «Яндекс» стал делать размытыми спутниковые снимки некоторых российских военных и гражданских аэродромов. Пресс-служба компании в разговоре с RTVI объяснила такую особенность требованиями регуляторов и «свойствами данных от поставщиков».

Ранее суд в Москве обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за регулярных атак украинских беспилотников на предприятие. О каком предприятии идет речь, не уточнялось.