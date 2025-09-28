В индийском городе Карур 39 человек погибли в давке на предвыборном митинге актера и политика Виджая (полное имя — Джозеф Виджай Чандрашекхар), сообщил телеканал NDTV. Еще около 100 митингующих пострадали.

Инцидент произошел 27 сентября, митинг должен был начаться днем, но Виджай и его команда опоздали на семь часов. За это время на месте проведения мероприятия собралось 27 тыс. человек, в то время как площадка вмещает около 10 тыс. Источник NDTV заявил, что задержка была намеренной — команда Виджая хотела, чтобы толпа увеличилась. Однако представители политика это предположение отрицают. Юрист партии TVK объяснил опоздание ситуацией на дорогах.

«Задержка была не по нашей вине. Задержка была вызвана плохим движением транспорта. Именно по этой причине мы не смогли добраться до места назначения вовремя», — подчеркнул он.

Правительство штата Тамилнад обвинило Виджая в нарушении правил проведения митинга. В частности, по словам источников, организаторы митинга не обеспечили участников едой и водой, из-за чего они начали терять сознание. NDTV отмечает, что люди падали в обмороки и во время выступления Виджая, но машины скорой помощи к месту проведения мероприятия допущены не были.

Среди прочего, генеральный прокурор штата признал, что, несмотря на массовую явку, на месте проведения митинга работало только 500 полицейских. Это вызвало вопросы по поводу соблюдения мер безопасности, указывает NDTV.

В результате давки на митинге погибли 39 человек, из которых 10 — несовершеннолетние. Самой младшей жертве было два года. Виджай пообещал, выплатить по 20 тыс. рупий (18,9 тыс. рублей) семьям, потерявшим близкого человека, и по 2 тыс. рупий (1,9 тыс. рублей) пострадавшим.

«Эта сумма, конечно, незначительна перед лицом такой потери. Тем не менее в этот момент мой долг <…> поддержать вас», — подчеркнул Виджай.

«Преступный сговор»

Команда Виджая считает, что давка на митинге началась из-за «преступного сговора». На фоне этого представители политика попросили Верховный суд расследовать это дело «независимо, а не через государственное учреждение».

«Мы получили достоверную информацию от местных жителей, и у нас есть несколько записей с камер видеонаблюдения. Это свидетельствует о преступном сговоре некоторых функционеров правящей партии в районе Карур», — заверил адвокат партии TVK.

Он опроверг информацию о том, что митинг проходил с нарушениями, и отметил, что за последние несколько месяцев TVK проводила аналогичные мероприятия в Мадурае, Тричи, Ариялуре, Тируваруре, Нагапаттинаме и Намаккале.

«Как это произошло в Каруре, вот в чем вопрос. Это вызывает сомнения», — заключил правозащитник.

Вместе с тем двум руководителям TVK уже предъявлены обвинения в убийстве.