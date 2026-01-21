В Индонезии археологи обнаружили наскальные изображения, оказавшиеся древнейшими из известных науке. Открытие дало указание на то, как и какими путями древние люди расселялись по Юго-Восточной Азии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Изучение образцов наскальной живописи дает возможность археологам получать представления о развитии когнитивных способностей древних людей, их абстрактном мышлении и даже путях расселения.

Считалось, что древнейшие из известных образцов настенной живописи были описаны учеными в южной части индонезийского острова Сулавеси и в восточной части острова Борнео. Однако юго-восточная часть Сулавеси, где первые образцы наскального искусства были найдены еще в 1977 году, до последнего времени оставалась недоисследованной.

Ученые под руководством Максима Оберта из Университета Брисбена (Австралия) исследовали эту часть острова и обнаружили 14 новых археологических памятников, описав ранее не известные образцы наскальной живописи в пещерах.

Новые изображения, среди которых были пигментированные отпечатки человеческих рук и рисунки людей, были найдены в карстовых пещерах на островке Муна. Чтобы датировать образцы, ученые использовали радиоизотопный анализ минеральных натеков, успевших частично покрыть рисунки за десятки тысяч лет. Анализ дал нижнюю границу возраста рисунков — 67800 лет, что делает их наиболее древними из известных науке изображений, сделанных руками человека.

«Минимальная оценка возраста изображений на острове Муна превышает известный минимум датировки наскальных изображений в Маросе и Панкепе на 16,6 тыс. лет, и на 1,1 тысячу лет больше, чем возраст отпечатка руки в Испании, относящегося к неандертальцам, что до сего момента считалось максимальным возрастом среди наскального искусства в мире», — говорится в исследовании.

Кроме того, найденные рисунки показали, что описанная пещера использовалась для нанесения живописи неоднократно на протяжении как минимум 35 тыс. лет, и ее так использовали еще 20 тыс. лет назад. «Теперь из нашей новой фазы исследования стало ясно, что Сулавеси был пристанищем одной из богатейших и наиболее долго длившейся изобразительных культур, взявшей начало в древнейшей истории заселения острова человеком как минимум 67800 лет назад», — пояснил Оберт.

Ученые установили, что после того, как отпечатки рук были сделаны, их целенаправленно видоизменяли, сужая толщину пальцев, чтобы они больше напоминали когти. «Это изображение может символизировать идею, что люди и животные были тесно связаны — нечто, что мы уже видели в ранних изображениях на Сулавеси, как минимум в одном случае изображения фигуры, которую мы интерпретировали как изображение частично человеческого, частично — животного происхождения», — пояснил соавтор работы Адам Брумм.

Открытие ученых пояснило давно идущие споры о том, когда люди заселили доисторический материк Сахул, объединявший нынешние Антарктиду, Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. «Это открытие твердо поддерживает гипотезу о том, что предки первых австралийцев были в Сахуле уже 65 тыс. лет назад», — пояснил Адхи Октавиана, соавтор исследования.