В Индонезии археологи обнаружили наскальные изображения, оказавшиеся древнейшими из известных науке. Открытие дало указание на то, как и какими путями древние люди расселялись по Юго-Восточной Азии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Изучение образцов наскальной живописи дает возможность археологам получать представления о развитии когнитивных способностей древних людей, их абстрактном мышлении и даже путях расселения.

Считалось, что древнейшие из известных образцов настенной живописи были описаны учеными в южной части индонезийского острова Сулавеси и в восточной части острова Борнео. Однако юго-восточная часть Сулавеси, где первые образцы наскального искусства были найдены еще в 1977 году, до последнего времени оставалась недоисследованной.

Maxime Aubert

Ученые под руководством Максима Оберта из Университета Брисбена (Австралия) исследовали эту часть острова и обнаружили 14 новых археологических памятников, описав ранее не известные образцы наскальной живописи в пещерах.

Новые изображения, среди которых были пигментированные отпечатки человеческих рук и рисунки людей, были найдены в карстовых пещерах на островке Муна. Чтобы датировать образцы, ученые использовали радиоизотопный анализ минеральных натеков, успевших частично покрыть рисунки за десятки тысяч лет. Анализ дал нижнюю границу возраста рисунков — 67800 лет, что делает их наиболее древними из известных науке изображений, сделанных руками человека.

«Минимальная оценка возраста изображений на острове Муна превышает известный минимум датировки наскальных изображений в Маросе и Панкепе на 16,6 тыс. лет, и на 1,1 тысячу лет больше, чем возраст отпечатка руки в Испании, относящегося к неандертальцам, что до сего момента считалось максимальным возрастом среди наскального искусства в мире», — говорится в исследовании.

Кроме того, найденные рисунки показали, что описанная пещера использовалась для нанесения живописи неоднократно на протяжении как минимум 35 тыс. лет, и ее так использовали еще 20 тыс. лет назад. «Теперь из нашей новой фазы исследования стало ясно, что Сулавеси был пристанищем одной из богатейших и наиболее долго длившейся изобразительных культур, взявшей начало в древнейшей истории заселения острова человеком как минимум 67800 лет назад», — пояснил Оберт.

Ahdi Agus Oktaviana

Ученые установили, что после того, как отпечатки рук были сделаны, их целенаправленно видоизменяли, сужая толщину пальцев, чтобы они больше напоминали когти. «Это изображение может символизировать идею, что люди и животные были тесно связаны — нечто, что мы уже видели в ранних изображениях на Сулавеси, как минимум в одном случае изображения фигуры, которую мы интерпретировали как изображение частично человеческого, частично — животного происхождения», — пояснил соавтор работы Адам Брумм.

Открытие ученых пояснило давно идущие споры о том, когда люди заселили доисторический материк Сахул, объединявший нынешние Антарктиду, Австралию, Новую Гвинею и Тасманию. «Это открытие твердо поддерживает гипотезу о том, что предки первых австралийцев были в Сахуле уже 65 тыс. лет назад», — пояснил Адхи Октавиана, соавтор исследования.