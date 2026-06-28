Евросоюзу следует отложить введение запрета на российский СПГ, чтобы не попасть в чрезмерную зависимость от энергоресурсов США. Об этом заявил глава администрации порта Бильбао Иван Хименес в интервью Financial Times.

Он пояснил, что российский сжиженный природный газ отличается высоким качеством и, как правило, обходится дешевле, чем американские поставки.

По словам Хименеса, в 2024 году на Россию приходилось более 3/4 импорта газа в порт Бильбао, а в 2025-м — 48%, тогда как доля США составляла 49%. Однако с января по май 2026 года для поставок российского газа выросла до 59%, американского — сократилась до 40%.

«Российский газ хорошего качества, а в плане цен он обычно дешевле, чем газ из Штатов», — пояснил мэр.

Хименес предупредил, что сокращение поставок российского СПГ создаст сложности для всего Евросоюза. По его мнению, до вступления запрета в силу импортеры, вероятно, будут пытаться закупить как можно больше топлива из России.

Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон будет добиваться введения ограничений, чтобы нарастить экспорт своих энергоресурсов в Европу.

«Президент США Дональд Трамп будет настаивать, но Европейскому союзу нужно быть сильнее и понимать, что для него сейчас лучше», — заключил Хименес.

В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа. Запрет на краткосрочные контракты по СПГ вступил в силу 25 апреля 2026 года, на долгосрочные — с 1 января 2027 года. Поставки трубопроводного газа по краткосрочным договорам запрещены с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.