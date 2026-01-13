Уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области. Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В официальном релизе ведомства имя фигуранта не приводится. По данным «Коммерсанта», подозреваемым является бывший вице-губернатор Евгений Нестеров, ранее возглавлявший департамент внутренней политики, а затем курировавший его работу. В соответствии с предварительной версией следствия, он содействовал назначению представителя коммерческой структуры на пост главы одного из муниципальных образований области.

На текущий момент мужчина задержан. Рассмотрение ходатайства следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 14 января.

Ранее, в декабре 2025 года, в Москве был задержан другой бывший высокопоставленный чиновник администрации Ивановской области — экс-мэр города Иваново Владимир Шаботинский. Ему инкриминируется организация мошеннических схем при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на общую сумму около 500 миллионов рублей в период с 2020 по 2024 год.

Согласно материалам следствия, Шаботинский, занимая пост вице-губернатора, использовал свое служебное положение для создания необоснованных преимуществ определенным коммерческим структурам. Эти преимущества касались процедур заключения государственных контрактов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региона, а также последующей формальной приемки выполненных работ. Расследование этого уголовного дела осуществляется под особым контролем прокуратуры Ивановской области.

Помимо самого Шаботинского, как сообщал «Коммерсант», уголовное преследование было инициировано в отношении лиц, предположительно выступавших его сообщниками. Их действия предварительно квалифицированы по двум составам: превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Совокупное наказание по этим статьям может достигать 15 лет лишения свободы.

Шаботинский занимал должность главы администрации (мэра) города Иваново с июня 2024 года. 1 декабря 2025 года он подал в отставку по собственному желанию, и городская дума Ивановска утвердила его решение, после чего он сложил полномочия.