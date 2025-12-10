Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области и экс-глава ее областного центра Александр Шаботинский заключен под стражу по решению суда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, такая мера пресечения была избрана с учетом позиции обвинения.

В ходе судебного заседания Шаботинский выступил против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункты «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

Следствие считает, что в период с 2020 по 2024 год, занимая пост заместителя председателя правительства Ивановской области, Шаботинский злоупотреблял служебным положением. По версии обвинения, он создавал коммерческим организациям благоприятные условия для заключения контрактов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах региона, а также для беспрепятственной приемки выполненных работ. Расследование этого уголовного дела находится на особом контроле областной прокуратуры.

Помимо Шаботинского, уголовное дело по обвинению в корыстном превышении полномочий и получении взятки возбуждено в отношении его предполагаемых сообщников, писал «Коммерсант». Их действия квалифицированы как преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.