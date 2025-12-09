Бывшего мэра Иваново Александра Шаботинского задержали в Москве по подозрению в превышении полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК; до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о деятельности Шаботинского в 2020-2024 годах, когда он был вице-губернатором Ивановской области, говорится в статье. Как считают следствие и прокуратура, он незаконно создавал благоприятные условия коммерческим структурам, чтобы те могли заключать контракты на капитальный ремонт многоквартирных домов, а потом обеспечивал прием выполненных работ без каких-либо претензий.

По версии силовиков, Шаботинский покровительствовал компаниям, пользуясь своими должностными полномочиями. Так, он заранее подбирал и назначал и по своей инициативе руководителей департамента ЖКХ региона, чтобы потом они стали частью преступной схемы.

По этой схеме было заключено более 30 контрактов на общую сумму более 500 млн рублей, считает прокуратура области.

По сведениям газеты, Шаботинский знал, что им интересуются правоохранители, и приехал в Москву в попытке найти способ оградить себя от возможных последствий.

«Не имея выхода на силовиков, он работал с решальщиками, однако те не помогли», — пишет «Ъ».

Следствие ходатайствовало о заключении экс-мэра под стражу, вопрос о мере пресечения должен быть решен в ближайшее время.

Предполагаемые сообщники Шаботинского также стали фигурантами уголовного дела о корыстном превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет лишения свободы).

Александр Шаботинский возглавлял администрацию Иваново с июня 2024 года по декабрь 2025-го. 1 декабря стало известно, что он подал в отставку по собственному желанию и гордума приняла ее. Бывшему мэру 60 лет, он уроженец Житомира, офицер с высшим военно-политическим и юридическим образованием. Имеет опыт работы в ГИБДД Ивановской области и структурах МВД по экспертизе строительных объектов. Является мастером спорта по рукопашному бою.

Предшественник Шаботинского на посту мэра Иваново Владимир Шарыпов ранее также подвергся проверке прокуратуры, которая обнаружила, что он незаконно начислял себе премии на общую сумму более 3 млн рублей. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с него эти средства в пользу муниципального образования. В результате оно было удовлетворено, в сентябре решение вступило в законную силу.