Израиль тайно ввозил в Иран тысячи терминалов Starlink для помощи антиправительственным силам в свержении власти. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Нафтали Беннетт на саммите JNS International Policy Summit в Иерусалиме, передает Reuters.

Возглавлявший израильское правительство с 2021 по 2022 год Беннетт признал, что инициировал процесс закупки десятков тысяч приемников Starlink для их поставки в Иран контрабандой.

По его словам, эти устройства должны были обеспечить непрерывный доступ к интернету и соцсетям, что позволило бы протестующим координировать свои действия и в конечном итоге свергнуть иранское правительство.

Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, предоставляет спутниковый доступ в интернет. В Иране эта система не имеет официальной лицензии на работу, но Маск утверждал, что связь через нее в стране доступна. Иранские власти уже обвиняли Израиль и США в контрабанде терминалов с целью подрыва национальной безопасности.

Беннетт назвал действия нынешнего правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху некомпетентными, поскольку оно прекратило реализацию этой инициативы.

«К сожалению, нынешнее некомпетентное израильское правительство перестало это делать. И когда начались протесты, этой инфраструктуры уже не было», — заявил он.

Офис Нетаньяху пока не ответил на запрос о комментарии. В SpaceX также не смогли оперативно предоставить ответ во внерабочее время.

Иранские власти неоднократно отключали интернет в периоды волнений. Это происходило во время общенациональных протестов в январе, в ходе которых, по данным правозащитников, погибли сотни людей, а также на протяжении всей войны с США и Израилем, начавшейся в конце февраля.

Беннетт, представляющий правую партию и являющийся одним из оппозиционных политиков, которые могут сменить Нетаньяху на октябрьских выборах, пообещал в случае возвращения к власти работать над ослаблением иранского правительства вплоть до его свержения. Он допускал применение таких методов как экономический и промышленный саботаж, не связанный с прямыми военными ударами.