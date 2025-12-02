В Йошкар-Оле начальник уголовного розыска узнал об измене жены и заказал поджог автомобиля ее любовника. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на судебные документы.

Как пишет издание, жена правоохранителя около полугода встречалась со своим коллегой в съемной квартире, которая находилась недалеко от работы мужа.

Узнав об этом, супруг воспользовался своим служебным положением и установил личность соперника, после чего он поручил подельнику облить его автомобиль бензином и сжечь.

В качестве исполнителя силовик выбрал своего знакомого рецидивиста с двумя судимостями, пообещав ему взамен решить проблемы с законом.

Суд признал правоохранителя виновным в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве. Оба мужчины также обвиняются в умышленном уничтожении имущества.

Начальнику уголовного розыска назначили 3,5 года условно без лишения звания майора. Его подельник также отделался условным сроком на один год, пишет издание.

В июне под Волгоградом задержали военного, который из ревности расстрелял двух человек. Инцидент произошел в городе Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области. По данным Baza, 33-летний контрактник якобы сбежал из воинской части с автоматом, чтобы встретиться с любовником жены. Однако, как отмечает телеграм-канал, предполагаемый соперник пришел не один. Диалог у участников встречи не задался и военный открыл по ним огонь, после чего скрылся на автомобиле. Baza писала, что в результате случившегося одного из пострадавших доставили в реанимацию, а другой получил ранения средней тяжести.