В Карелии во время лыжной прогулки по льду Ладожского озера погиб 44-летний художник из Москвы Артур Климаков. Мужчина провалился в полынью и утонул на глазах у своей собаки — пса по кличке Эрвин. Животное почти сутки провело на морозе рядом с местом гибели хозяина и именно благодаря собаке спасатели смогли обнаружить тело. При этом родственники погибшего решили усыпить пса. Подробности — в материале RTVI.

Артур Климаков приехал в Карелию 7 февраля в составе туристического клуба. Группа остановилась в поселке Тиурула. Последующие дни художник проводил на лыжных прогулках по Ладожскому озеру, всегда беря с собой пса Эрвина, которого когда-то подобрал на улице.

В своих соцсетях художник подробно описывал путешествие. За день до гибели Климаков опубликовал восторженный пост о красотах Ладоги. Он рассказывал, как шел по следам лося, проваливался в ручей, но благодаря хорошим гамашам не промочил ноги.

«Начался сильный снегопад, острова виднелись в сизоватом мареве, хотелось бесконечно любоваться этой строгой северной красотой», — писал художник.

Утром 11 февраля мужчина вышел на маршрут от острова Кильпола к острову Селькямарьянсаари. Около 14:10 его зафиксировали камеры наблюдения. Это был последний раз, когда художника видели живым. Поздно вечером, когда Климаков не вернулся на базу, участники похода обратились к спасателям, пишет Daily Карелия.

Поиски мужчины начались в 07:00 12 февраля. Спустя несколько часов тело мужчины обнаружили в полынье. Найти погибшего удалось благодаря собаке: Эрвин все это время не отходил от тела хозяина, бегал вокруг, пытаясь вытащить его, и лаем привлек внимание спасателей.

По данным главы Сортавалы Сергея Крупина, в месте провала толщина льда составляла всего два сантиметра, а в открытой части озера вода вообще не замерзла.

Спасатели рассказали, что Эрвин, который все это время просидел с телом хозяина, вел себя агрессивно, не подпуская никого к нему. Пса удалось увести с места трагедии, однако ночью в изолированной комнате гостевого дома он выл и метался.

Вскоре из Москвы в Карелию прибыли родственники погибшего — брат с женой. Забрать собаку с собой они не могли: приехали на поезде, к тому же пес продолжал проявлять агрессию. Зооволонтеры начали искать для Эрвина новых хозяев, вели переговоры о передаче пса профессиональному кинологу в Москву. Однако, по словам знакомых семьи, связь с родными внезапно прервалась.

Позже выяснилось, что брат погибшего принял решение усыпить животное. Ветеринара вызвали на место, и он усыпил пса. Знакомая Артура Климакова написала в соцсетях: «Эрвин ушел вслед за хозяином — брат усыпил его. Эрвин агрессировал…».

Реакция общественности

Решение родственников вызвало бурю негодования среди жителей Карелии и зоозащитников. Многие считают его неоправданно жестоким и выражают уверенность в том, что через время Эрвин пришел бы в себя.

Подруга погибшего в разговоре с MSK1.RU объяснила, что брат Климакова находился в неадекватном состоянии и не понимал, что делает. По ее словам, на решение могли повлиять другие участники тургруппы. Она также отметила, что родные пытались найти передержку для Эрвина в окрестностях Петрозаводска, но везде получили отказ.

Сам факт усыпления вызвал вопросы к действиям ветеринара. Подруга семьи возмущена: по ее мнению, специалист не имел права усыплять здоровую собаку, даже с учетом стресса и агрессивного поведения.

Поиски второго питомца

Тем временем друзья погибшего художника пытаются спасти его второго питомца — белоснежного кота по кличке Фаразон. Перед отъездом в Карелию Климаков отдал кота в передержку, однако контакты организации остались в телефоне, который утонул вместе с хозяином.

Где именно сейчас находится животное — неизвестно. Друзья опасаются, что в ближайшее время срок оплаты пребывания закончится, владельцы передержки не смогут дозвониться до хозяина и просто выбросят кота на улицу.

Четвертые сутки волонтеры обзванивают все передержки Москвы и Подмосковья, но пока безуспешно. По словам подруги Климаков, получить доступ к его сим-карте и контактам можно будет только после получения свидетельства о смерти. Похороны художника должны состояться в ближайшее время.