Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о предотвращении теракта в Алматы. Теракт планировали совершить пять иностранных граждан, сообщает КНБ, но в сентябре 2025 года он был предотвращен сотрудниками комитета «на стадии приготовления». Все причастные к подготовке теракта «арестованы, ведется следствие» сообщил комитет.

В КНБ не раскрывают национальную принадлежность арестованных и что должно было стать целью теракта.

«Информация о ходе расследования, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Также, по данным КНБ, в сентябре и октябре текущего года, по подозрению в пропаганде терроризма, были арестованы восемь граждан Казахстана, еще шесть осуждены «за совершение террористических и экстремистских преступлений». Всего с начала года, подчеркивается в сообщении, к уголовной ответственности за подобные преступления привлечено 89 человек, шесть из них — граждане других государств.

Следует отметить, что 25 октября глава КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым озвучил иную статистику: так, по данным главы ведомства, органы национальной безопасности задержали лишь 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму, а 83 приверженца радикальной идеологии было осуждено.

Также по информации главы КНБ, из незаконного оборота изъяты более 500 единиц оружия и гранат, ликвидированы 16 нарколабораторий, изъяты 13 тонн колумбийского кокаина и 10 тонн прекурсоров.