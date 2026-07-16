Руководство Киргизии рассматривает способы упрощения платежей для россиян после ограничения работы карт «Мир» из-за угрозы вторичных санкций в 2024 году. Об этом рассказал «Известиям» первый заместитель председателя кабинета министров республики Данияр Амангельдиев.

Он признал, что прекращение приема карт «Мир» усложнило ситуацию с туристическим потоком из России, торговлю между странами и положение российских мигрантов. По словам Амангельдиева, Бишкек предпринимает попытки разъяснить своим партнерам, что изоляция российской финансовой системы наносит существенный экономический ущерб.

«Поэтому мы ищем альтернативные пути для того, чтобы наши системы были взаимоувязаны», — сказал первый зампред правительства Киргизии.

Исполнительный директор Российско-киргизского делового совета Самат Сатволдинов допустил, что вопросы по этому направлению станут частью дискуссии в ходе VIII Киргизско-Российского экономического форума.

Научный сотрудник ИВ РАН, эксперт клуба «Валдай» Дарья Сапрынская назвала наиболее реалистичным выходом из сложившейся ситуации развитие двусторонних платежных механизмов, которые будут независимы от мировой инфраструктуры банковских карт.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев предположил, что создание площадки, на которой будут связаны карты «Мир» и киргизская «Элкарт», может быть реализовано в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В долгосрочной же перспективе может рассматриваться вариант с расчетом в новых цифровых валютах, защищенных от технических блокировок из-за рубежа, отметила Сапрынская.

В феврале 2024 года США ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая выступает в качестве оператора карт «Мир». В апреле того же года национальный оператор Киргизии «Элкарт» сообщил о полной остановке хождения этой карты на территории страны. Причиной такого решения, в частности, стала угроза отключения всей киргизской банковской системы со стороны латвийской компании, обслуживающей программное обеспечение для «Элкарт», в случае продолжения сотрудничества с Россией.