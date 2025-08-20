Компания NtechLab внедрила в Кисловодске видеоаналитику на базе искусственного интеллекта, который может выявлять на улицах подозрительных, находящихся в розыске или без вести пропавших людей. Нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер и работает в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Пилотный проект был запущен в конце 2024 года. В данный момент нейросеть обрабатывает видеопотоки с 400 камер. Обсуждается возможное расширение сотрудничества.

«Город-курорт Кисловодск ожидает по итогам текущего года рекордное количество гостей. Статус крупного туристического центра предполагает наличие высокого уровня безопасности. Решения NtechLab позволяют предотвращать возможные критические ситуации и поддерживать достойный уровень комфорта», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Похожие технологические решения работают еще в нескольких российский регионах, в том числе в Новосибирской и Самарской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе.