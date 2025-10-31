Расстреливать коррупционеров, как в Китае, в России не будут, хотя в отдельных случаях эта практика могла бы «быть полезной». Об этом, как пишет «Коммерсантъ», заявил Илья Медведев — сын замглавы Совбеза России и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Об этом Медведев-младший, который также отвечает за партийные проекты, высказался 30 октября на форуме «Россия инновационная». На мероприятии представители власти и бизнеса обсуждали будущее российских технологий, передает «Ъ».

По мнению Ильи Медведева, «Единая Россия» должна превратиться в связующее звено между бизнесом, наукой и властью. Партия, по его словам, «должна обеспечивать долгосрочные понятные правила игры».

Особое внимание единоросс уделил опыту Компартии Китая, которая создает «прикладные институты с четкой задачей коммерциализации разработок».

При этом Медведев отметил, что прямой перенос китайской модели на российскую почву невозможен из-за культурных и управленческих различий.

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», — заявил он.

По мнению сына замглавы Совета Безопасности, в России сегодня существует серьезный разрыв между наукой и реальной экономикой, который необходимо срочно преодолеть. При этом он считает логичным, что именно партия власти должна играть активную роль в создании инновационной экосистемы страны.

Медведев уточнил, что «Единая Россия» должна перестать ассоциироваться «исключительно с запретами» и стать созидательной силой, которая помогает бизнесу и науке. Но «пока это видно мало», добавил он.

От успешного решения этих задач, считает Медведев, зависит будущий облик России на ближайшие 5, 10 и 15 лет.

Главным итогом встречи стало решение создать новый инновационный блок «Народной программы» партии.