Во время демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске произошло обрушение части конструкции, сообщила администрация округа. По данным, телеграм-каналов SHOT, «Осторожно, новости» и Baza, повреждены десятки автомобилей, не менее двух человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при строительных работах).

Как пишет Shot, часть колонны горнолыжного комплекса обрушилась примерно в 11:15. При столкновении с землей, ее части разлетелись на десятки метров, осколки задели не менее 60 машин, стоявших рядом. В оперативных службах рассказали ТАСС, что их число уже превышает 140.

Издание MSK1.ru уточняет, что все автомобилы, которые стояли на парковке около обрушившейся конструкции, сейчас завалены камнями и строительным мусором. По данным «Осторожно, новости», отлетевшие части задели и фасад ближайшего к конструкции дома.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что два человека получили травмы. В Минздраве Московской области сообщили, что одного из них врачи осмотрели на месте, после чего тот отказался от госпитализации, второго — доставили в травмпункт для оказания соответствующей помощи.

Shot утверждает, что одна из пострадавших в момент крушения конструкции находилась в квартире на девятом этаже жилого дома — осколок попал ей в голову через окно.

В администрации Красногорска подтвердили обрушение «Снежкома» и информацию о повреждении автомобилей, фасадов зданий и о пострадавших. Там уточнили, что инцидент произошел по вине подрядной организации ООО «Развитие», которая занимается демонтажом объекта.

«Представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков», — указано в сообщении.

На данный момент на месте происшествия организован оперативный штаб, работают спецслужбы. Движение транспорта в ближайшее время также будет перекрыто.

В Следственном комитете по Московской области сообщили, что по факту крушения части конструкции «Снежкома» возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при строительных работах).

В ноябре 2021 года юридическое лицо объекта ООО «Снежная горка» объявили банкротом, конкурсным управляющим был назначен Роман Носов. Уже в январе 2022 года объект закрыли на реконструкцию — рабочие демонтировали подвесное оборудование канатных дорог, позже закрылся и ледово-развлекательный центр объекта. Осенью того же года было принято решение снести комплекс. В феврале 2023 года Носов говорил, что снос зданий займет от шести до восьми месяцев.

В декабре 2024 года во время демонтажа погиб рабочий — на него упала балка. В сентябре 2025 года девять жилых домов в микрорайоне Павшинская остались без электроэнергии после того, как строительная техника во время работ по сносу «Снежкома» повредила кабель ЛЭП.