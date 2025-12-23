Около 167 тысяч человек, принимавших участие в специальной военной операции, уже вернулись к гражданской жизни. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

По его словам, после завершения СВО эта цифра может возрасти в несколько раз, так как все рассчитывают на победу и возвращение домой основной части участников боевых действий.

В конце июня Новиков сообщал о 137 тысячах вернувшихся ветеранов СВО. Тогда он обратил внимание, что среди них много молодых людей до 35 лет, которым государство должно помочь с переобучением и трудоустройством.

«Мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет, и (нужно. — Прим RTVI.) помочь им переобучиться, найти новое место работы, достойное место работы», — говорил тогда он.

По мнению Новикова, Росмолодежь может сыграть ключевую роль в социальной адаптации ветеранов, особенно тех, кто из-за ранений или инвалидности не может вернуться к прежней профессии. Помощь в поиске нового дела по душе и способностям он назвал крайне важной задачей.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» разработать план повышения занятости среди участников боевых действий, включив в него меры по профориентации. Уровень трудоустройства ветеранов СВО также был включен в обновленные ключевые показатели эффективности губернаторов.

По данным на апрель, которые приводила заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, 47% участников боевых действий, получивших тяжелую инвалидность, смогли трудоустроиться после прохождения реабилитации. Чиновница признала, что эти показатели трудоустройства недостаточны и привела другую статистику: среди ветеранов, не имеющих инвалидности, работу смогли найти около 70%.

Также Цивилева озвучивала актуальные на тот момент данные о подопечных фонда «Защитники Отечества». По состоянию на апрель на сопровождении организации находилось 105,8 тысячи самих ветеранов и 174,1 тысячи членов их семей. При этом тяжелую инвалидность в ходе боевых действий получили 22 тысячи человек из числа подопечных фонда.