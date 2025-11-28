Депутаты Госсовета Крыма приняли закон о штрафах до 100 тыс. рублей за публикацию фото, видео или координат военных объектов в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

Он уточнил в своем телеграм-канале, что речь идет об административном наказании за размещение материалов, позволяющих определить на территории республики места расположения «систем ПВО, военной техники и пунктов временной дислокации наших военнослужащих, последствия чрезвычайных ситуаций». Документ был внесен на рассмотрение главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Закон предусматривает штрафы для физлиц в размере от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тысяч рублей.

Константинов отметил, что в период проведения СВО и «информационной войны» публикация сведений, связанных с работой систем ПВО и последствиями атак на регион, «вредоносны и используются врагом для планирования новых гадостей».

«Те, кто намеренно причиняет вред нашей армии, всему нашему обществу, стране, — будут привлечены к ответственности», — пообещал он.

18 июля Аксенов подписал указ о запрете публикации в СМИ информации о военных объектах, последствиях терактов, обстрелов и других чрезвычайных происшествий. По его словам, это сделано для обеспечения общественной безопасности и защиты военных и важных объектов.