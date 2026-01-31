В Прокопьевске (Кемеровская область) в частной сауне начался пожар, сообщает ГУ МЧС по региону. По неподтвержденной информации, внутри находилась компания молодых людей. В региональном СУ СК сообщили, что в результате инцидента погибло не менее пяти человек.

«Поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в сауне в Прокопьевске тел пяти несовершеннолетних. По предварительным данным, одной девушке удалось спастись», — говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Причины пожара устанавливаются.

Как пишет Baza, инцидент произошел в здании на улице Кубанской. Изначально, по информации телеграм-канала, в сауне было около 15 человек.

«Внутри сауны в Прокопьевске находились подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет — ребята приехали отметить праздник одного из друзей. Возгорание предварительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли», — пишет телеграм-канал.

Baza уточняет, что все погибшие — подростки, одной девушке удалось спастись.

Телеграм-канал «112» сообщил, что в сауне отдыхали шесть человек, это были подростки 16-17 лет. Пятеро из них погибли, одной девушке удалось выбраться из горящего здания.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 70 кв. м, на месте работают 26 специалистов и 5 единиц техники. Сообщение о пожаре, по данным ведомства, поступило в 20:22 (16:22 мск), в 21:21 (17:21) его ликвидировали.

Прокуратура Прокопьевска начала проверку. В заявлении ведомства говорится, что произошел пожар, в котором погибли люди, их возраст и количество жертв не уточняется.

«Кроме того, прокуратурой на контроль поставлены результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами», — отмечается в посте.

NGS24.ru пишет, что по одной из версий, пожар начался по вине самих отдыхающих. Также рассматривается версия о неисправности электрооборудования.