В Ленинградской области пятый день продолжаются поиски 17-летнего Владислава Волкова. Юноша исчез 25 февраля в поселке Янино-1 Всеволожского района. По данным поисково-спасательного отряда «Северо-Запад», молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими.

Мать пропавшего Марина Волкова, предпринимательница из Мурманска, в беседе с РИА Новости заявила, что семья уверена в том, что сын оказался под психологическим воздействием аферистов. Женщина пояснила, что 25 февраля ее звонки остались без ответа, а сообщения — непрочитанными, хотя ранее подросток всегда был на связи. Родственники опасаются, что мошенники управляют действиями юноши и могут склонять его к противоправным поступкам.

По данным телеграм-канала «112» подросток съехал от родителей еще осенью 2025 года. Как пишет 47.ru, он учился в колледже в Петербурге.

По информации «Мегаполис», после обращения в полицию семья получила доступ к переписке Владислава. Выяснилось, что с 26 января его одолевали сообщениями незнакомцы. Кроме того, матери подростка начали поступать звонки с угрозами физической расправы над сыном.

В семье также рассказали, что младшая сестра Владислава уже сталкивалась с мошенниками: девочку напугали выдуманной историей о переводах денег на финансирование теракта. Близкие считают, что похожая ситуация могла произойти и с их сыном, в результате чего подросток сильно испугался и сейчас прячется.

Следственный отдел по Всеволожску СУ СК России возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения несовершеннолетнего. Такое процессуальное решение дает правоохранителям возможность назначить необходимые экспертизы и задействовать дополнительные технические средства. При этом возбуждение дела не означает, что подросток погиб.

Следователи проверяют места возможного нахождения юноши, опрашивают его друзей и знакомых. В поисках участвуют добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» и «Северо-Запад».

Вечером 2 марта появилось свидетельство о том, что Владислав жив: утром того же дня его засняла камера видеонаблюдения в петербургском метрополитене. Кадр, сделанный в 9:34 на станции «Ладожская», опубликовала пресс-служба областного Следственного управления СК России.

Мать подростка записала видеообращение к сыну, призвав его выйти на связь любым способом, например, подойти к прохожим и попросить позвонить в полицию или по номеру 112.

Владиславу Волкову 17 лет, рост — 187 см, он имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серое пальто (либо серый пуховик с капюшоном), черную футболку, светло-синие джинсы, светло-зеленые ботинки. При себе имел черный рюкзак.