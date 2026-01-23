Ученик восьмого класса школы в Выборгском районе Ленинградской области умер после урока физкультуры: ему стало плохо прямо в спортзале, и попытки медиков скорой помощи реанимировать мальчика не дали результатов. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло 22 января в поселке Победа, там есть только одна школа — филиал МБОУ «Рощинский центр образования». В региональном Следственном управлении СКР сообщили, что умершему мальчику 14 лет.

Прокуратура Ленобласти уточнила, что уголовное дело по факту смерти школьника возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве пояснили, что ученик почувствовал себя плохо на уроке, вызванная скорая отвезла его в больницу, и там медики после неуспешных реанимационных мероприятий констатировали его смерть.

Местное издание 47news со ссылкой на источники в окружении подростка пишет, что у него якобы были проблемы с сердцем. В прокуратуре сообщили, что в ходе расследования будет проверена и оценена работа районных органов системы профилактики и соответствующих служб в школе.

По данным СПАРК, до 2019 года в поселке Победа было самостоятельное учебное заведение — МБОУ «Победовская средняя образовательная школа». Потом его ликвидировали и перевели в статус филиала при Рощинском центре образования.