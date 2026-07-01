В Лос-Анджелесе зафиксирован первый в этом сезоне случай заражения вирусом Западного Нила: инфицированный комар обнаружен в Аламбре, один человек госпитализирован в Лонг-Бич. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на департамент общественного здравоохранения Калифорнии и окружные службы контроля за переносчиками инфекций.

По данным властей, вирус выявлен у комара в рамках планового мониторинга, проводимого окружной службой в городе Аламбра (долина Сан-Габриэль). В Лонг-Бич зарегистрирован первый случай заражения человека: пациент перенес нейроинвазивную форму болезни, которая вызывает воспаление головного мозга и окружающих тканей, и сейчас восстанавливается дома.

Вирус Западного Нила распространен в США, особенно в Калифорнии и округе Лос-Анджелес, где обитает его основной переносчик — южный домовый комар Culex quinquefasciatus.

«Вирус Западного Нила — это постоянная угроза в нашем регионе, поскольку он является эндемичным для этой местности, — отметил директор научных программ окружной службы контроля за переносчиками инфекций Тристан Халлум. — Ключ к сохранению здоровья — это предотвращение укусов комаров».

Впервые вирус Западного Нила был выявлен в Уганде в 1937 году. В США он появился в 1999 году, предположительно, попав в страну через зараженного комара на самолете или корабле, и к 2003 году достиг Лос-Анджелеса. Сезонный риск заражения возрастает в жаркую погоду с июня по октябрь.

У большинства людей (примерно 80%) инфекция протекает бессимптомно. У 20% зараженных могут развиться легкие гриппоподобные симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, тошнота, рвота или сыпь. В группе риска находятся люди старше 50 лет и с хроническими заболеваниями.

Менее чем у 1% инфицированных развивается тяжелая нейроинвазивная форма болезни, которая поражает нервную систему и может привести к энцефалиту или менингиту. Около 10% пациентов с тяжелой формой заболевания погибают.

Специфического лечения или вакцины от вируса Западного Нила не существует. В тяжелых случаях пациенты нуждаются в госпитализации и поддерживающей терапии. Основной способ защиты — предотвращение укусов комаров: использование репеллентов с DEET, пикаридином или маслом лимонного эвкалипта, ношение одежды с длинными рукавами в часы активности насекомых, а также устранение стоячей воды вокруг дома, где размножаются комары.