Действующая власть Молдовы и президент Майя Санду относятся к жителям Приднестровья как к гражданам третьего сорта. Такое мнение один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива», депутат Марк Ткачук высказал в специальном интервью RTVI.

По его данным, на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) проживают 350 тысяч человек с молдавскими паспортами.

«В Молдове были разные партии у власти: левые, правые, консервативные, традиционалистские под видом левых — неважно. Но когда люди говорили о Приднестровском регионе, они всегда политкорректно (это было очень важное обстоятельство) отделяли власть в Приднестровье — их можно было называть сепаратистами, непризнанными, самопровозглашенными — и жителей Приднестровского региона», — сказал Ткачук.

Такая позиция рациональна, считает Ткачук.

«Всегда вопросы есть к власти, и справедливо, что этих вопросов значительно меньше к людям, оказавшимся в определенных исторических обстоятельствах. И, по крайней мере, если ты хочешь завоевать их доверие, ты эту «вилку», это разделение должен соблюдать», — пояснил оппозиционер.

Однако нынешние власти не проводят такого разделения, уверен собеседник RTVI.

«У них появились плохие народы. Значит, у них есть плохие гагаузы, у них теперь плохие приднестровцы (граждане Молдовы из Приднестровья), у них плохие граждане Молдовы, находящиеся на территории, например, Российской Федерации», — утверждает Ткачук.

По его мнению, власть в Кишиневе считает всех этих людей гражданами второго или даже «третьего сорта» и серьезнейшим образом нарушает их права.

«Официальный Кишинев, Майя Санду и все ее собратья очень четко выразили свое отношение к гражданам Молдовы из Приднестровья. Не тем, что они на президентских выборах минировали мосты, которые чудесным образом сами разминировались потом, и их политические активисты бегали чуть ли не со штангенциркулем у приднестровских участков и измеряли черепа гражданам Молдовы из Приднестровья, для того чтоб доказать, что они люди второго сорта. Они просто приняли закон о сепаратизме», — рассуждает Ткачук.

По словам лидера «Альтернативы», согласно этому закону любой житель ПМР, который платит там коммунальные платежи и получает зарплату, может быть привлечен к уголовной ответственности «за поддержку сепаратизма».