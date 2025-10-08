Действующая власть Молдовы и президент Майя Санду относятся к жителям Приднестровья как к гражданам третьего сорта. Такое мнение один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива», депутат Марк Ткачук высказал в специальном интервью RTVI.
По его данным, на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) проживают 350 тысяч человек с молдавскими паспортами.
«В Молдове были разные партии у власти: левые, правые, консервативные, традиционалистские под видом левых — неважно. Но когда люди говорили о Приднестровском регионе, они всегда политкорректно (это было очень важное обстоятельство) отделяли власть в Приднестровье — их можно было называть сепаратистами, непризнанными, самопровозглашенными — и жителей Приднестровского региона», — сказал Ткачук.
Такая позиция рациональна, считает Ткачук.
«Всегда вопросы есть к власти, и справедливо, что этих вопросов значительно меньше к людям, оказавшимся в определенных исторических обстоятельствах. И, по крайней мере, если ты хочешь завоевать их доверие, ты эту «вилку», это разделение должен соблюдать», — пояснил оппозиционер.
Однако нынешние власти не проводят такого разделения, уверен собеседник RTVI.
«У них появились плохие народы. Значит, у них есть плохие гагаузы, у них теперь плохие приднестровцы (граждане Молдовы из Приднестровья), у них плохие граждане Молдовы, находящиеся на территории, например, Российской Федерации», — утверждает Ткачук.
По его мнению, власть в Кишиневе считает всех этих людей гражданами второго или даже «третьего сорта» и серьезнейшим образом нарушает их права.
«Официальный Кишинев, Майя Санду и все ее собратья очень четко выразили свое отношение к гражданам Молдовы из Приднестровья. Не тем, что они на президентских выборах минировали мосты, которые чудесным образом сами разминировались потом, и их политические активисты бегали чуть ли не со штангенциркулем у приднестровских участков и измеряли черепа гражданам Молдовы из Приднестровья, для того чтоб доказать, что они люди второго сорта. Они просто приняли закон о сепаратизме», — рассуждает Ткачук.
По словам лидера «Альтернативы», согласно этому закону любой житель ПМР, который платит там коммунальные платежи и получает зарплату, может быть привлечен к уголовной ответственности «за поддержку сепаратизма».
28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы, на них проголосовали около 12 тыс. жителей Приднестровья. Из них 51,02% поддержали оппозиционный «Патриотический блок», 29,89% — правящую партию «Действие и солидарность», 8,91% — «Альтернативу».
Приднестровцы могли проголосовать только на избирательных участках, расположенных на правом берегу Днестра. Таких участков было открыто 12. При этом в прошлом году, на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции, для жителей ПМР были доступны 30 участков.