В Молдове приостановили показ фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» на канале «Мосфильм HD» из-за «милитаристского контекста и политического содержания». Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

«Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах», — говорится в тексте сообщения, выведенном на экран вместо фильма.

Согласно этой статье, поставщикам медиауслуг и дистрибьюторам аудиовизуального контента запрещается ретранслировать продукцию информационного, аналитического, военного и политического характера, созданную в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, не являющихся членами Евросоюза, а также не в США либо Канаде.

Кодекс предусматривает исключения только для фильмов и развлекательных программ, содержание которых не попадает под определение «милитаристского». Такие ограничения объясняются в кодексе необходимостью защиты государственного аудиовизуального пространства и информационной безопасности Молдовы.

Конвенция, на которую ссылается статья, вступила в силу в 1989 году. В 2016 году парламент Молдовы утвердил в первом чтении ряд законопроектов, запрещающих ретрансляцию новостей и аналитических программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении.

Министерство иностранных дел России назвало такой шаг со стороны Молдовы «недружественным», а эксперты ОБСЕ и Совета Европы сочли подобные действия «чрезмерными».

В ответ на критику председатель парламента республики Андриан Канду заявил, что депутаты учтут замечания со стороны ОБСЕ и Совета Европы, касающиеся ограничений вещания популярных российских телеканалов.