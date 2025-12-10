Как стало известно RTVI, Щербинский суд Москвы вынес приговор четырем гражданам Китая по обвинению в создании нелегального казино в Новой Москве. Его посетителями были китайцы, они играли в покер, техасский холдем и маджонг. Вход стоил примерно 2200 рублей). В конце концов про игровой дом прознали сотрудники ФСБ и нагрянули туда с визитом, который закончился обвинительным приговором для организаторов.

Обвиняемыми по делу проходили Цзи Вэнвэй, Чжу Меньхань, Цуй Чжаоин и Пэн Ихань. Всем им вменялась незаконная организация и проведение азартных игр в составе организованной группы (ч.3, ст. 171.2. УК РФ).

Как установил суд, в октябре 2024 года Цуй Чжаоин и его сообщники поставили в частном доме в дачном поселке «Круиз» игровой стол, закупили фишки «различного цвета и номинала» и решили устраивать вечера игр в покер и другие карточные игры на деньги.

Все посетители игорного дома были китайцами. Знакомились они в приложении WeChat. Как следует из материалов дела, в игорном клубе был крупье, а в перерывах между играми гостям подавали ужин. Для тех, кто пожелает, можно было оформить доставку еды через курьерскую службу. Напитки и закуски были бесплатными, однако входной билет в казино стоил 200 юаней (примерно 2200 рублей). Игры начинались в 21 час.

Один из свидетелей по делу во время допроса в суде рассказал, что провел за игорным столом около пяти-шести часов и проиграл 1000 юаней (около 11 тыс. рублей). Но это его не остановило. В дальнейшем он принимал участие в играх еще несколько раз, и, по собственному признанию, почти всегда проигрывал, хотя и «оставался довольным игрой». Самый большой проигрыш мужчины составил 3000 юаней (то есть примерно 32 тыс. рублей).

Иногда, как вспоминали в суде свидетели, в играх принимали участие и организаторы. Один из них был известен гостям по прозвищу «Медведь».

Последнюю свою игру гости запомнили одинаково. При этом один свидетель был в значительной степени огорчен. Дело в том, что в тот день, 14 марта 2025 года, он успел сыграть уже 23 игры и поднял солидный куш. Но вот деньги организатор ему перевести так и не успел, так как в игорный дом вошли сотрудники ФСБ. Как выяснилось, спецслужбы к тому моменту уже «вели» подпольное казино и ждали удобного случая, чтобы задержать организаторов с поличным. Для этих целей они даже подыскали китайца и отправили его в игорный дом под видом игрока. На самом же деле он участвовал в оперативном эксперименте.

Все четверо подсудимых признали свою вину и раскаялись. Суд приговорил их к равным срокам — по одному году лишения свободы. Однако с учетом того, что с момента задержания все обвиняемые содержались в СИЗО, свой срок они они фактически отбыли, поэтому были выпущены из-под стражи в зале суда.