Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными и назначил длительные сроки лишения свободы двум фигурантам дела о теракте, совершенном весной 2024 года: 42-летний Владимир Головченко приговорен к 26 годам колонии строгого режима, а 31-летний Иван Паскарь — к 24 годам. Оба осуждены по обвинению в террористическом акте, а также в незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе в Москве произошел взрыв под днищем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Самодельное взрывное устройство сработало в тот момент, когда водитель завел двигатель.

Потерпевшим оказался бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который несколькими годами ранее перешел на сторону России, публично раскритиковав украинские спецслужбы и начав сотрудничать с российскими правоохранительными органами. В результате взрыва Прозоров получил тяжелые ранения конечностей, также был причинен материальный ущерб на сумму около 5 миллионов рублей.

Следствие установило, что Головченко по указанию куратора из СБУ получил из-за рубежа компоненты для взрывного устройства и лично заминировал автомобиль 9 апреля 2024 года. После совершения преступления он вылетел в Киргизию, где был задержан и экстрадирован в Россию. Иван Паскарь, согласно обвинению, выступил в роли курьера, который доставил компоненты бомбы из-за рубежа под видом косметического набора.

Головченко свою вину признал полностью. Паскарь, напротив, категорически отверг предъявленные обвинения, заявив, что их выдвинули под давлением общественного резонанса, и что он, будучи курьером, перевозил множество посылок и не знал о содержимом конкретной. Его адвокат Муслим Джамалутдинов заявил «Коммерсанту» о намерении обжаловать приговор, который назвал необоснованным, отметив, что даже Головченко в суде подтвердил неосведомленность Паскаря.

Уголовное дело было первоначально возбуждено по статье о покушении на убийство, но позже переквалифицировано на теракт. Следствие считает, что преступление было организовано «лицами, враждебно настроенными по отношению к России», с целью дестабилизации обстановки.

Помимо осужденных, в рамках этого же дела заочно арестованы и объявлены в международный розыск двое граждан Украины, предположительно передавших взрывчатку из Польши. Еще один участник, Ростислав Журавлев, ранее заключивший досудебное соглашение, был приговорен в августе 2025 года к 16 годам колонии за участие в подготовке теракта (видеосъёмка места проживания потерпевшего и финансирование).