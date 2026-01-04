В Москве ударят 20-градусные морозы. В конце следующей недели температура местами опустится до минус 25 градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 4 января.

По словам синоптика, в предстоящую неделю температурный фон в Центральной России начнет постепенно понижаться. Если 5 января в столице будет не ниже 2-5 градусов мороза, то к Рождеству столбик термометра опустится до минус 4-7 градусов.

«К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский [антициклон], и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17 — минус 22, местами до минус 25 градусов», — сказал Тишковец.

Он пояснил, что это «на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы».

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что осень 2025 года оказалась рекордно теплой для европейской части России. Ее средняя температура повторила максимум 2024 года.

«На европейской территории России от Баренцева и Карского морей до Северного Кавказа осень 2025 года теплее нормы на 2-5 градусов и более. К востоку от Урала осень была прохладной. На севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке она холоднее обычной на 1-2 градуса», — рассказали в Гидрометцентре.