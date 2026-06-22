На выставке роботизации и цифровизации Reindustry Expo, которая проходит в Тимирязев центре, представили более 30 роботизированных и автоматизированных технологий для складов и производств. Свыше 20 из них разработаны и произведены в России.

Как отметил руководитель оргкомитета выставки, доктор технических наук Василий Демин, за последние два года российские производители логистических роботов совершили значительный рывок в импортозамещении. Теперь все основные виды складских роботов, включая наиболее сложные и инновационные, производятся в России.

Речь идет о производстве полного цикла — от собственных научных разработок до масштабного выпуска. Более десяти российских компаний выполнили собственные научные и конструкторские разработки и запустили в производство востребованные виды решений. Степень локализации компонентной базы достигает 60%.

На выставке впервые в формате полигонов представлены технологии в действии, в том числе напольная роботизация, замещающая труд комплектовщиков и операторов штабелеров. В среднем один такой робот заменяет от 0,5 до 2,2 сотрудников. По словам Демина, качество производства российских роботов выросло до уровня мировых образцов, а в некоторых случаях превосходит их по культуре производства и надежности.

На площади 7 тысяч квадратных метров представлены 3D-шаттлы, высотные краны-штабелеры, роботы-укладчики, роботизированные сортировщики, роботы-комплектовщики и другие решения.

На сегодняшний день в России роботизировано 5,9% качественных складов. По прогнозу, в ближайшие пять лет этот показатель увеличится до 8%, а общий объем инвестиций в роботизацию логистики и складов оценивается в 230 млрд рублей до 2030 года.