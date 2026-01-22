Как стало известно RTVI, сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергея Разживина. Против него выдвинуты обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2023 года Разживин был назначен начальником управления ФАДН по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю. Возглавив управление, считают следователи, он решил похитить бюджетные деньги, которые ежегодно выделяются ФАДН на уставную деятельность. Для этого Разживин попросил свою знакомую Маргарину Эхилевич зарегистрироваться в Кисловодске в качестве индивидуального предпринимателя, а также купить в городе жилую и коммерческую недвижимость.

Смысл схемы, которую разработал Разживин, заключилась в том, чтобы Эхилевич сдавала эту недвижимость в аренду возглавляемому им управлению ФАДН. Тем самым, как считают следователи, с одной стороны, создавалась видимость законности деятельности сторон, с другой, — обеспечивалась возможность похищать деньги.

Кроме того, расследование показало, что в рамках той же схемы Разживин переоформил на Эхилевич свой автомобиль Kia Carnival, и та, точно так же, сдавала его ФАДН по государственным контрактам, которые она периодически получала. Подчиненные Разживина в свою очередь по его поручению проводили конкурсные процедуры на аренду помещений и оказание транспортных услуг, обеспечивая при этом для Эхилевич преимущественные условия для участия и в конечном счете победу.

В результате этих действий, полагает следствие, с ноября 2023 года по конец 2025 года Эхилевич по указанным контрактам получила не меньше 22 млн рублей, «что существенно превышает среднерыночную стоимость аналогичных услуг», пришло к выводу следствие.

В дальнейшем эти деньги обналичивались и распределялись между Разживиным, Эхилевич и неустановленными лицами.

По данным RTVI, и Разживин, и Эхилевич из Ивановской области. Там они и познакомились. До переезда в Кисловодск у Эхилевич был бизнес в Иваново. В частности, она владела магазином итальянской пасты и соусов, выпечки и десертов — Pastificio. В августе 2023 года, как следует из базы Rusprofile, бизнес был ликвидирован. Сам Разживин в 2025 году переехал в Москву, где был назначен начальником управления в федеральной структуре ФАДН.

22 января 2025 года, по данным RTVI, силовики нагрянули в офис ФАДН с обысками. Разживин и Эхилевич были задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

ФАДН России занимается реализацией национальной политики и государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений и социальной и культурной адаптации и интеграции иностранцев в России. Учредителем агентства выступает правительство РФ. ФАДН было создано в 2015 году указом премьера Дмитрия Медведева. Руководитель структуры — ветеран спецназа «Альфа» и бывший депутат Госдумы Игорь Баринов.

В числе прочего агентству поручено принимать меры по укреплению единства народов России, защите прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов, заниматься профилактикой любых форм дискриминации, а также предупреждением попыток разжигания ненависти и вражды.