16 декабря в Нижнем Новгороде прошла организованная Агентством «ОКА» сессия «Презентация международных инвестиционных инициатив: диалог бизнеса и власти». На дебютной питч-сессии амбициозные предприниматели из США, Германии, Франции и Швейцарии презентовали передовые проекты в сферах агробизнеса, рекультивации земель и промышленного производства.

Бизнесмены, которые переехали в регион или еще планируют переезд обсудили реализацию своих инновационных проектов с заместителем председателя правительства Нижегородской области Дмитрием Старостиным. Агентство «ОКА» отмечает, что предприниматели получили ответы на основные вопросы о поддержке своего бизнеса от представителей правительства и предпринимательского сообщества.

В рамках дискуссии обсудили четыре ключевых проекта:

Проект органического фермерства «Волжские нивы» от Рона Монсона из США,

Создание современного агрохолдинга «Агро-индустриальный комплекс» от Штефана Хайне из Германии,

Инновационная методика рекультивации истощенных земель «От истощения к изобилию» от Лорана Кларота из Франции,

Производственный проект в промышленном секторе «Кабели и системы управления» от Бруно Боллы из Швейцарии.

В мероприятии также приняли участие замминистра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский, замминистра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Фирстов, уполномоченный по защите прав предпринимателей по региону Павел Солодкий и другие.

«Мы работаем на опережение. Наша ключевая роль — создание моста между новыми и потенциальными резидентами и властью. Мы предоставляем предпринимателям возможность быть услышанными на самом высоком уровне, что является критически важным фактором для принятия решения об инвестициях», — отметил генеральный директор Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер.

Он отметил, что работа Агентства по интеграции переселенцев выходит на новый уровень. Если в октябре на VI Международном форуме ВЭД обсуждались стратегические инициативы, то прошедшая встреча посвящена конкретным проектам. Диалог сместился от «что можно сделать» к «как это сделать здесь и сейчас» при прямой поддержке руководства области, подчеркнул Пиннекер.

«Конечно, предстоит проработать множество нюансов, но в рамках поручений президента мы активно создаем условия для тех, кто выбирает Россию и наш регион для жизни и работы. Мы видим, что они проявляют неподдельный интерес: к нам едут работать, хотят и уже создают новые продукты вместе с нашими специалистами. Мы понимаем, что переселенцам нужна ясность и поддержка, и наша задача создать для них понятную экосистему ведения бизнеса. В России такой целенаправленной практики пока нет — мы здесь первопроходцы. Убежден, что эта работа принесет пользу и региону, и людям: это новые производства, рабочие места и компетенции. Прошу отнестись к инициативам с пониманием, серьезные результаты требуют времени и системной работы», — заявил Дмитрий Старостин.