Военный трибунал Новой Зеландии впервые в истории страны признал военнослужащего, чье имя не раскрывается, виновным в шпионаже. Об этом пишет The Guardian.

Согласно данным издания, задержание мужчины произошло в момент, когда он предпринимал попытку передать схемы военной базы и фотографии офицеру контрразведки, который представлялся агентом другого государства — какого именно не сообщается. Как отмечает The Guardian, военнослужащий плакал, когда ему зачитывали показания.

Солдату предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая попытку шпионажа, несанкционированный доступ к компьютерам и хранение экстремистских материалов. Мужчина не стал отрицать вину, в ближайшее время суд вынесет ему приговор.

Интерес правоохранительных органов к военнослужащему возник в ходе расследования нападения на мечети в Крайстчерче, совершенного националистами в 2019 году и унесшего жизни 49 человек. При обыске у солдата нашли боеприпасы, копию записи трансляции убийства в мечетях и манифест стрелка.

Это послужило основанием для установления за ним наблюдения, в рамках которого было выявлено, что он вступил в контакт с иностранным агентом и, представившись военнослужащим, выразил готовность передать информацию.

В период с 1974 по 1975 год в Новой Зеландии уже проходил судебный процесс по делу о шпионаже в интересах иностранного государства. Обвиняемым был государственный служащий, экономист, историк и писатель Билл Сатч, которого подозревали в работе на СССР. Однако по решению суда он был оправдан.