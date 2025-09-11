Восьмилетний ребенок из Новосибирской области в 2024 году был поставлен на учет из-за «наркологического диагноза», который связан со злоупотреблением алкоголем, сообщила главный детский психиатр-нарколог региона Нина Кошляк.

«У нас есть несовершеннолетний, который был направлен к нам в 2024 году органами системы профилактики за потребление спиртсодержащей продукции. Ребенку, в возрасте восьми лет, был установлен наркологический диагноз», — сказала она.

По словам Кошляк, ребенок прошел стационарное лечение и в настоящее время находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет.

Психиатр-нарколог подчеркнула, что путь от эпизодического употребления алкоголя до формирования зависимости у ребенка занимает всего 2-3 года. По ее словам, чем моложе организм, тем пагубнее на него влияет этанола.

Кошляк пояснила, что этанол в первую очередь разрушает клетки головного мозга, приводя к снижению умственных способностей подростка. Также от него страдают сердечно-сосудистая система, печень и репродуктивная система.