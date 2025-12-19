В Новосибирской школе №112 выявили шесть случаев заражения туберкулезом. Об этом сообщил региональный Минздрав. Роспотребнадзор ищет источник инфекции, пишет NGS.ru.

18 декабря в учебном заведении прошло собрание при участии родителей, администрации школы и других ответственных лиц, включая представителей Минздрава и Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В ходе встречи главный детский фтизиатр региона Ирина Павленок заявила, что шесть заболевших выявили активно, среди них — только один бактерионоситель. Как она отметила, все проходят лечение. Еще несколько детей, по ее словам, госпитализированы и проходят диагностику.

Павленок предупредила, что признаком наличия инфекции в организме считается положительная проба Диаскинтеста. Такой результат, как подчеркнула фтизиатр, говорит о высоком риске того, что ребенок заболеет туберкулезом. В связи с этим она призвала родителей серьезно отнестись к профилактическому лечению.

В свою очередь, директор школы № 112 Вадим Платонов рассказал, что в рамках профилактических мер в образовательном учреждении ограничили массовые мероприятия, а учеников перевели на ступенчатое расписание.

«Часть учеников приходит к первому уроку, часть — ко второму и так далее. Мы согласовали с нашим комбинатом питания меню и проводим витаминизацию школьников», — добавил он.

Депутат горсовета Антон Бурмистров также подвел итоги общешкольной встречи в своем телеграм-канале. Он уточнил, что процессы выявления, диагностики, проверки и профилактики начались с конца прошлого года, когда был выявлен ребенок с открытой формой заболевания. Он отметил, что в числе заболевших — два взрослых.

По его словам, проверяются родители детей, родственники работников, чтобы исключить утечку заразившихся. Школа, как он подчеркнул, исполняет предписания, которые рекомендуют медики и Роспотребнадзор.

В пресс-службе Минздрава по Новосибирской области уточнили, что течения болезни у детей и взрослых отличаются. Основным методом раннего выявления инфекции является систематическая иммунодиагностика. Таким образом детям до семи лет делают пробу Манту, с восьми — Диаскинтест, а подростки с пятнадцати лет проходят и Диаскинтест, и флюорографию.