В Омске убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. По данным регионального управления Следственного комитета, тело 31-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено 10 сентября. Подозреваемый в убийстве — его 23-летний знакомый. При этом ведомство не назвало имени погибшего.

Согласно предварительной версии, во время конфликта на почве личной неприязни подозреваемый произвел выстрел из пистолета ТТ в голову хозяину квартиры.

Подозреваемый в совершении преступления пытался скрыться и покинул Омскую область, однако уже в тот же день был задержан правоохранительными органами на территории Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает областная прокуратура, задержанный признал вину, но отказался от дачи показаний. По информации ведомства, после инцидента он пытался скрыться на личном автомобиле, однако его задержали в тот же день. При обыске в салоне его машины было обнаружено орудие преступления.

Ловари Михайленко, представлявший Омский областной центр олимпийской подготовки по боксу, победил в юношеском первенстве Европы 2008 года в Сербии в весовой категории до 68 кг.

Для завоевания титула чемпиона Европы ему потребовалось одержать три победы подряд: в четвертьфинале над боксером из Хорватии, в полуфинале — над представителем Турции, и в решающем бою — над украинцем Беюкши Мамедовым.