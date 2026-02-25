В Оренбурге силовые ведомства предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена. Киллера нанял один из местных предпринимателей, не желавший отдавать мужчине долг в 15 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону и Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, в сентябре 2025 года 49-летний представитель одной из национальных диаспор Оренбургской области, занятый в сфере торговли, решил убить своего конкурента — выходца одной из стран Центральной Азии, имеющего российское гражданство.

Предприниматель предложил своему знакомому стать киллером за денежное вознаграждение и самостоятельно разработал план будущего покушения. Он передал предполагаемому исполнителю деньги, на которые тот, согласно плану, купил автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

При дальнейшей подготовке убийства заказчик лично встретился со знакомым, показал фото коммерсанта и личную информацию о нем, рассказали в СК.

Однако нанятый киллером мужчина заявил в органы о готовящемся преступлении. Под контролем сотрудников управления ФСБ по Оренбургу он встретился с заказчиком, чтобы получить обещанную сумму за убийство. В момент передачи денег заказчика задержали.

Ему предъявлено обвинение в организации приготовления убийства по найму (ч. 3 ст. 33; ч. 1 ст. 30; п. «з» ч. 2 ст. 105 УК), он помещен в СИЗО. В случае признания виновным мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ уточняет, что оперативно-разыскные мероприятия в Оренбурге, в ходе которых задержали подозреваемого, были проведены «в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде» региона.

Спецслужба также показала кадры самого задержания. На них видно, как оперативники подбегают к автомобилю, вытаскивают из него мужчину и валят на снег. Внутри салона показан черный пакет с купюрами, среди которых можно различить пачку по 5 тыс. рублей, две пачки по 500 рублей и одну по 100 рублей.