Перед началом заключительной в 2025 году домашней игры пензенского хоккейного клуба «Дизель» против воронежской команды «Буран» на трибуне умер болельщик Роман Платонов. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Дизель» в своем телеграм-канале.

41-летний мужчина постоянно ходил на домашние матчи основного и молодежного составов «Дизеля». Он также регулярно приводил с собой жену и двух детей, чтобы посмотреть игру вместе. Команда выразила соболезнования семье болельщика и объявила об открытии сбора пожертвований для его близких.

Представители клуба рассказали, что перед началом игры с «Бураном» 24 декабря Платонову стало плохо, он упал в обморок. Предварительной причиной называют проблемы с сердцем. В сообщении «Дизеля» также указано, что мужчине оказали «срочную медицинскую помощь», однако его не удалось спасти.

В чате болельщиков «Дизеля» писали, что бригада врачей приехала лишь к концу первого периода (20 минут. — Прим. RTVI), все это время машина скорой помощи, предположительно, не могла попасть на территорию арены из-за припаркованных автомобилей. При этом некоторые пользователи писали, что медики, которые были на арене, «особо не спешили».

В начале сентября 14-летний хоккеист из Свердловской области умер во время тренировки в спортшколе «Хризолит». Юный спортсмен успел сделать разминку и несколько раз выполнить задание от тренера, после чего упал на колени, а затем всем телом опустился на лед.

По словам тренера, мальчик начал кричать, после чего прибежал дежурный врач учреждения и второй тренер. Вскоре его передали врачам скорой помощи, которые доставили юношу в реанимацию, где он скоропостижно скончался.

Наставник отмечал, что у мальчика ранее не было проблем со здоровьем, он успешно тренировался и без проблем проходил медкомиссии.