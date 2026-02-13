В Санкт-Петербурге в разных концах города 11 и 12 февраля покончили с собой две семиклассницы, которые перед гибелью общались по телефону с украинскими мошенниками. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Первый случай суицида произошел в северо-восточном Красногвардейском районе на улице Лагоды. Школьницу обнаружили под окнами жилой высотки, о чем сообщал в том числе сайт местного телеканала «78». По его данным, 16-летняя девушка умерла в машине скорой помощи, вместе с ней находилась ее мать.

В публикации «Фонтанки» говорится, что девушка совершила самоубийство, когда ее матери не было дома, а также что правоохранители изъяли ее личные дневники и телефон.

Тело второй семиклассницы, по информации издания, нашли в юго-западном Красносельском районе на проспекте Буденного. Как утверждается, девушка перед гибелью общалась с неким мужчиной.

Изначально следствие вышло на ранее судимого мужчину из Хабаровска, но затем выяснило, что использовались только его паспортные данные, а школьницы общались с неизвестными, следы которых ведут на Украину, утверждает «Фонтанка».

Несколько другая информация у канала «78» — он передает, что вторая погибшая общалась со взрослым мужчиной, который заставлял ее отправлять интимные фото. Переписку с откровенными снимками несколько недель назад обнаружила мать девушки.

Дочь призналась ей, что познакомилась с мужчиной в Сети около года назад, говорится в публикации. По словам несовершеннолетней, он требовал от нее голые фото, угрожая в противном случае расправиться с ее близкими. Узнав об этом, мать сама связалась с шантажистом в мессенджере и потребовала прекратить переписку, а также заблокировала его номер.

Вечером 12 февраля школьница сказала, что ей нужно позвонить и вышла из квартиры. Вскоре под окнами дома нашли ее тело.