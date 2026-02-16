В Пхеньяне завершилось строительство жилого квартала для семей солдат КНДР, которые погибли в боях на территории Курской области, сообщает северокорейское агентство ЦТАК. Квартал в районе Хвасон получил название «улица Сэбёр».

«Улица Сэбёр — своеобразная группа монументальных архитектурных сооружений, в которой запечатлена настроенность всего народа страны вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции», — говорится в сообщении.

Строительство инициировал глава КНДР Ким Чен Ын.

Улица Сэбёр находится рядом с мемориалом северокорейским солдатам, которые погибли в боях против ВСУ на территории Курской области в 2025 году. На церемонии открытия жилого квартала помимо главы КНДР присутствовали командиры, офицеры и солдаты «зарубежной операции».

В своей речи Ким Чен Ын выразил надежду, что завершение строительства «хоть на сутки в какой-то мере станет утешением» для семей погибших военных. День открытия квартала, по его словам, олицетворяет «самую героическую эпоху» в истории Пхеньяна, символизирующую «величие корейского народа».

Глава государства вместе с другими должностными лицами вручил ордера на жилплощадь членам семей погибших военнослужащих. После официальной части Ким Чен Ын встретился с новыми жильцами в их новых квартирах.

Об участии военных КНДР в боевых действиях на территории России стало официально известно в апреле 2025 года, когда начальник Генштаба Минобороны России доложил Владимиру Путина об освобождении Курской области, куда вошли украинские военные в августе 2024 года.

По его словам, военные КНДР «показали стойкость и героизм». Представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия никогда не забудет друзей из КНДР.

Позднее Пхеньян подтвердил присутствие своих бойцов в регионе. В Центральном военном комитете Трудовой партии КНДР отметили, что это взаимодействие показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.

В августе того же года саперов из КНДР направили в Курскую область для выполнения боевых и инженерных задач. В ноябре Минобороны России заявило, что северокорейские военные продолжают работать в регионе. В декабре стало известно, что в регионе построят памятник в их честь.

Владимир Путин на встрече с Ким Чен Ыном отмечал вклад северокорейских военных в освобождение Курской области и говорил, что Москва не забудет усилий Пхеньяна в борьбе с «современным неонацизмом».